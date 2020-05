Brände in Salzgitter-Bad: Frau über die Drehleiter gerettet

An der Siegfriedstraße in Salzgitter-Bad waren am Montag gegen 8.40 Uhr zur gleichen Zeit zwei Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Gitter waren am Ort. Es gab auch einen Rettungseinsatz.

Sperrmüll unter Torbogen in Flammen

Unter einen Torbogen an der Siegfriedstraße verbrannte ein altes Sofa. Die Wehr Gitter war im Einsatz und löschte den Brand. Durch die Entlüftungsgitter geriet der Qualm in den Keller. Vom Sofa blieben nur die Matratzenfedern übrig.

Zweiter Einsatz im Keller

Gleichzeitig war die Berufsfeuerwehr zu einem Kellerbrand ebenfalls an der Siegfriedstraße ausgerückt. Dort geriet eine Frau in Not: Durch den Feuer war in kurzer Zeit das Treppenhaus so stark verqualmt, dass sie aus dem Obergeschoss ihre Wohnung nicht mehr verlassenen konnte.

„Wir mussten sie über die Drehleiter retten“, berichtete Einsatzleiter Fabian Abt nach dem gelungenen Einsatz.