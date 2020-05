In der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad brannte ein VW Golf. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Aufgrund eines technischen Defektes ist ein VW Golf in Salzgitter-Bad ausgebrannt. Das Feuer ereignete sich am Mittwoch.

VW Golf brennt in Salzgitter-Bad nieder

Wegen eines technischen Mangels ist in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad ein VW Golf in Brand geraten.

Das Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, brach am Mittwoch gegen 16.05 Uhr aus, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen brannte komplett nieder.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bis dato noch unbekannt.