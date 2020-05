Faustschläge nach Verkehrsunfall in Gebhardshagen

In einen handgreiflichen Streit ist ein Verkehrsunfall am Donnerstag um 15.35 Uhr auf dem Hardeweg in Gebhardshagen gemündet. Das berichtet die Polizei. Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr den Hardeweg aus Richtung Weddemweg kommend und beabsichtigte, einem geparkten Transporter auszuweichen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich gerade ein 59-jähriger Mann an dem Fahrzeug auf. Beim Vorbeifahren berührte der PKW die Hand des 59-jährigen Mannes, dieser wurde hierbei leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallregulierung zwischen beiden Männern kam es zu einem Streitgespräch. Nachdem der Streit eskalierte, soll der 59-jährige Mann dem Autofahrer mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzt und ihn dadurch verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.