Unbekannter schießt in Hausflur in Salzgitter-Bad um sich

Aus derzeit nicht bekannten Gründen soll ein unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen um 0.15 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Kattowitzer Platz in Salzgitter-Bad mehrere Schüsse aus einer offensichtlichen Schreckschusspistole abgefeuert haben. Die näheren Umstände der Tat müssen ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.