Elf Transporter kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße in Ringelheim.

Salzgitter-Ringelheim. Die Polizei in Ringelheim hat sogenannte Schrottsammler kontrolliert. Das Ergebnis: 35 Ordnungswidrigkeiten und 7 Strafanzeigen.

Sieben Anzeigen gegen Schrottsammler in Ringelheim

Sogenannte Schrottsammler waren am vergangenen Sonnabend in der Bahnhofstraße in Salzgitter-Ringelheim das Ziel der Polizei.

35 Ordnungswidrigkeiten und sieben Strafanzeigen waren das Ergebnis der Kontrollen

Wie die Polizei mitteilt, prüften die Beamten elf Transporter. Dabei stellten die Polizisten insgesamt 35 Ordnungswidrigkeiten aus verschiedenen Rechtsbereichen fest. Dazu kamen sechs Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und eine wegen Beleidigung.