Schwerer Unfall auf der Windmühlenstraße in Salzgitter-Bad

Bei einem Unfall in Salzgitter-Bad sind am Sonntag gegen 17.10 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige geriet mit ihrem Auto auf der Windmühlenstraße in einer Kurve ins Rutschen.

Sie fuhr in den Gegenverkehr und rammte den Wagen einer 33-Jährigen, in der sich auch ein sechsjähriges Kind befand. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.