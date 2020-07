Einbrecher stiehlt in Salzgitter-Bad Schlüssel und dann Auto

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat ein Unbekannter das Auto des Bewohners gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Einbrecher in der Zeit von Sonntagabend, 23 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, in die Wohnung eines 54-jährigen Mannes an der Veronikastraße in Salzgitter-Bad eingedrungen war. Dort stahl er unter anderem einen Fahrzeugschlüssel – und fuhr im vor dem Haus geparkten grauen BMW der 5-er Reihe davon. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Hinweise die Polizei Salzgitter-Bad: (05341) 8250.

