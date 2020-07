Einbrecher erbeuten Wertgegenstände in Salzgitter-Bad

Einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Kurze Büsche meldet die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter am Montag in der Zeit von 12.30 bis 12.50 Uhr gewaltsam Zugang durch eine Tür in das Wohnhaus verschafften. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter-Bad: (05341) 8250.

red