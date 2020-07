Autofahrer übersieht in Hohenrode Transporter: Unfall

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag um 14.19 Uhr in der Hohenroder Spinne (Abfahrt B 6 / B 248 in Richtung Seesen) leicht verletzt worden. Ein Autofahrer aus Osterode wollte aus Richtung Seesen kommend nach links in Richtung Hohenrode abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten Transporter samt Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung. Der PKW wurde erheblich beschädigt. Der 65-jährige Fahrer sowie die 60-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Transporter wurde leicht beschädigt, der 58-jährige Fahrer sowie die achtjährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Abfahrt der Bundesstraße 6 wurde kurzzeitig gesperrt.

