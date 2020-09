Täter stehlen Bargeld aus Gaststätte in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter brachen laut Polizei in eine Gaststätte in der Vorsalzer Straße ein. Sie verschafften sich zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag 9.40 Uhr widerrechtlich Zugang in das Gebäude nachdem ein Fenster dort gewaltsam geöffnet wurde. Die Täter stahlen Bargeld. Es entstand ein Schaden von zirka 1.300 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht.

red