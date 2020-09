Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung – diesen Vorwürfen muss sich ein 34-Jähriger Mann stellen, der nach Polizeiangaben erst in die Wohnung seiner Ex-Freundin einstieg und dann ein Küchenfenster einwarf. (Symbolbild)

Salzgitter-Bad. Erst ist ein 34-Jähriger in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingestiegen, dann zertrümmerte er ein Fenster, als diese ihn rausschmiss.

Mann steigt bei Ex-Freundin in Salzgitter-Bad ein

Ein 34 Jahre alter Mann ist in den späten Abendstunden des 11. September in Salzgitter-Bad in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, wollte er noch einmal mit ihr ins Gespräch kommen.

Als die Wohnungsinhaberin den Mann rauswarf, zertrümmerte der eine Scheibe

Gegen 22.50 Uhr drang der Mann durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung in der Mozartstraße ein. Jedoch wollte seine Ex-Freundin nicht mehr mit ihm reden. Sie warf ihn kurzerhand wieder aus der Wohnung raus.

Der Verprellte warf im Gehen mit einem Stein eine Fensterscheibe der Küche ein. Dann flüchtete er. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

red