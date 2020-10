Wo ein bekanntes Sprichwort behauptet, viele Wege führen nach Rom, trifft diese Tatsache ganz gewiss auch auf den Bismarckturm zu. Hoch droben auf dem Hamberg, nördlich von Salzgitter-Bad, leuchtet sein weißes Kreuz in dunkler Nacht und bringt Ortsunkundige zum Rätseln: Was ist da los?

Viele verschiedene Startpunkte

Der Bismarckturm ist zwar die 17. Station im Stempelpass, zu viel verraten wird in der Broschüre allerdings nicht. Startpunkte, um den Turm zu erreichen gibt es unzählige: Von Gebhardshagen sind es 4,5 Kilometer, vom Salzgittersee 13. Von Liebenburg kommend 8 Kilometer oder vom Bahnhof in Derneburg 21 Kilometer. Auch Haverlah eignet sich als Startpunkt, oder der Reiher See.

Mystische Wege und Stellen zum Picknicken

Aus dem Herzen der City in Salzgitter-Bad beträgt der Fußmarsch gerade mal 2,2 steile Kilometer. Wunderbar empfängt der herbstliche Laubwald derzeit jeden Wanderer. Rätselhafte Holzformationen bieten gerade für Familien mit Kindern viel Gelegenheiten für mystische Waldbewohnergeschichten am Wegesrand. Ein Picknick für unterwegs bietet sich an vielen Stellen an. Die Wege sind durch den Harzklub bestens beschildert, ein Verirren selbst für Ortsunkundige unmöglich. Oben auf dem Hamberg erwartet die Wanderer dann geballtes Geschichtswissen und – sollte der Turm geöffnet sein – auch auf 272 Höhenmetern eine sensationelle Aussicht ins weite Umland.

Erbaut wurde der Turm im Jahre 1898, nach dem Tode des ehemaligen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck.

Der damalige Harzverein nahm den Bau des 17 Meter hohen Turmes auf dem Hamberg in die Hände. Die Baukosten wurden aus Spenden finanziert, heißt es. Bereits seit seiner Einweihung am 12. August 1900 ist der Turm ein beliebtes Ausflugsziel. Das Lichterkreuz wurde 1950 vom „Verband der Heimkehrer“ am Turm angebracht. Es sollte in den dunklen Wintermonaten den aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Soldaten den Weg nach Hause weisen.

Neuer Verein für die Erhaltung des Lichterkreuz

Später wurden der Findling und das Granitkreuz mit der Mahnung „Gegen alle Kriege“ am Fuße des Turms aufgestellt. Es soll an alle Gefallenen, Vermissten und Kriegsopfer erinnern.

2003 musste sich der Heimkehrer-Verein aus Altersgründen auflösen, aber das Lichterkreuz war längst zum Wahrzeichen von Salzgitter-Bad geworden. Um es zu erhalten gründete sich der Verein „Lichterkreuz am Bismarckturm“. Die Stempelstation steht vor dem Eingang des Restaurants und ist frei zugänglich. Die Öffnungszeiten sollen bei Einkehrwunsch vor der Wanderung erfragt werden.