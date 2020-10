12.000 Euro Schaden: Unfallfahrer flüchtet in Salzgitter-Bad

Einer Funkstreifenwagenbesatzung ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein PKW aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Nord-Süd-Straße befuhr. Als der PKW-Fahrer bemerkte, dass der Streifenwagen drehte, beschleunigte er nochmals, fuhr über die rotlichtzeigende Ampel und anschließend mit deutlich über 100 Stundenkilometern durch Salzgitter-Bad.

Fahrer verliert die Kontrolle

Laut Mitteilung der Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße abbiegen wollte. Er prallte in einen geparkten Wagen. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

red