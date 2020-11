Salzgitter-Bad: Jugendliche rempeln Frau an und bestehlen sie

Eine 24-jährige Frau hat der Polizei einen Diebstahl gemeldet. Sie sei am Mittwoch gegen 16.30 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof (Breslauer Straße) in Salzgitter-Bad gegangen. Plötzlich hätten sich von hinten sechs junge Männer genähert und die Frau beim Vorbeigehen angerempelt. Nach einer geraumen Zeit habe sie das Fehlen ihrer Geldbörse festgestellt – vermutlich wurde sie von der Gruppe gestohlen. Alle Täter sollen eine Jogginghose getragen haben und unter 18 Jahre alt sein. Zeugenhinweise an die Polizei in Salzgitter Bad: (05341) 8250.

