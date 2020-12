Betreiberin des „Spendenladens“ ausgezeichnet

Eva-Maria Triebe (60), die seit 2015 den „Spendenladen“ des Freundeskreises der Frauen-Union führt, ist für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Frank Klingebiel händigte ihr die „Niedersächsische Medaille für besondere Verdienste um den Nächsten“ aus. Verliehen hat sie ihr Ministerpräsident Stephan Weil. Er ehre damit das ehrenamtliche Engagement und die „vorbildlichen Taten“ der Salzgitteranerin, teile die Stadt mit.

Eva-Maria Triebe liegt der "Spendenladen" am Herzen

Das Engagement und die vielen Aktivitäten von Triebe seien ein vorbildliches Beispiel dafür, was alles in Salzgitter mit freiwilligem Engagement auf die Beine gestellt werden kann, sagte der OB: „Es bereichert unsere Stadt und macht die Menschlichkeit Salzgitters aus.“

Im „Spendenladen“ in der Fußgängerzone in Salzgitter-Bad werden gespendete Haushaltsgegenstände wie etwa Porzellan, Bücher und Haushaltsgegenstände verkauft. Mit dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt wie der Verein Brotzeit, die Leseförderung an den Grundschulen, Sitzbänke in Salzgitter-Bad, der Tierschutz oder „das grüne Klassenzimmer“ des örtlichen Gymnasiums. Seit 2013 organisiert Eva-Maria Triebe darüber hinaus einen speziellen Frauen-Kino-Abend „Lady-Cinema“, der drei Mal jährlich stattfindet. Der Überschuss dient einem gemeinnützigen Zweck.

Engagement ist der Salzgitteranerin nicht fremd

Die 60-Jährige ist überdies ehrenamtlich in vielen Vereinen in Salzgitter aktiv. So war sie Vize-Vorsitzende der Schulkinderbetreuung Altstadtschule, Schriftführerin im Verein „Tschernobyl Geschädigte“ und ist Mitglied der Salzgitter-Tafel. In der Kommunalpolitik ist Triebe seit Jahrzehnten aktiv. In den CDU-Kreisverband Salzgitter trat sie 1981 ein und engagiert sich seit Mitte der 90er-Jahre auch im Vorstand des CDU-Ortsverbandes Salzgitter-Bad. Sie organisierte viele Jahre lang das Lichterfest im Rosengarten und die Teilnahme am Altstadtfest mit. Sie ist Mitinitiatorin des Salzgitterpokals. Sie war auch lange Jahre Mitglied des Landesvorstands Braunschweig.

In der Frauen-Union des CDU-Kreisverbandes Salzgitter ist Triebe seit 1996 aktiv, davon von 2000 bis 2005 als stellvertretende Vorsitzende und von 2006 bis 2020 als Vorsitzende. In dieser Zeit initiierte und organisierte sie verschiedene überparteiliche Veranstaltungen wie etwa Kleiderbörsen, das Prominenten-Kochen im Mütterzentrum, Ausflugsfahrten, Verlosungen für Kinder und Erwachsene. Sie war auch lange Jahre Landes- und Bundesdelegierte der Frauen Union.