Unbekannte beschmieren Kirche in Salzgitter-Bad

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen haben unbekannte Täter das Zugangsportal der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad beschmiert. Wie die Polizei berichtet, schrieben die Täter die Zahlen „5:666“ an das Zugangsportal und malten einen Stier. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

