Betrüger versprechen 70-Jährigem aus Salzgitter Gewinn

Ein 70-Jähriger wurde am Mittwoch Opfer von Betrügern. Der Mann habe einen Anruf erhalten, wie die Polizei mitteilt. Ihm sei gesagt worden, dass er 80.000 Euro gewonnen habe. Für die Auszahlung des Geldes müsse er zuvor eine Summe von mehreren tausend Euro anweisen. Dem Anrufer sei zudem mitgeteilt worden, dass er die Summe zuvor in sogenannten „Guthabenkarten“ erwerben müsse.

Aufmerksame Supermarkt-Mitarbeiterin verhindert größeren Schaden

Daraufhin sei der 70-Jährige in mehrere Geschäfte gegangen und habe Guthabenkarten erworben. Nachdem er für 1000 Euro in einem Supermarkt in Salzgitter-Bad die Karten erwerben wollte, habe eine 38-jährige Angestellte den offensichtlichen Betrugsversuch erkannt und die Polizei alarmiert. Diese habe den Mann bezüglich der Betrugsmasche aufgeklärt. Durch das Verhalten der Angestellten habe größerer Schaden verhindert werden können.

red