Der MTV Salzgitter kann die Corona-Verluste auffangen

Trotz der Tatsache, dass coronabedingt die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2021 um rund 15.000 Euro gesunken waren, kann der MTV Salzgitter für das abgelaufene Jahr ein positives Ergebnis vorlegen. Das wurde in der Mitgliederversammlung des Vereins berichtet.

Da der Verein seine Rücklagen erhöhen konnte, könnte er rückläufige Einnahmen für 2022 und 2023 auffangen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende für die Verwaltung, Sven Strube. Der Vorsitzende Jens Wolfgram, der zahlreiche Vertreter aus der Politik, darunter Ortsbürgermeister Andreas Triebe, als Gäste begrüßte, bedankte sich in seinem Bericht dafür, dass die Arbeit des Vereins durch zahlreiche Förderer mit rund 37.000 Euro unterstützt wurde.

Der Sportbetrieb litt unter Corona

Trotzdem, so Wolfgram, bleibt noch viel zu tun, wozu die Sanierung der Tennenflächen des A-Platzes und die Zuwegung zum B-Platz gehören. Die Versammlung des zum Jahreswechsel 1187 Mitglieder zählenden, ältesten Sportvereins der Stadt erteilte für diese Maßnahmen ihre Zustimmung.

Nach den Worten der für den Sport zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden Anke Brennecke litt das Berichtsjahr unter vielen Einschränkungen durch Corona, so dass Sport nur sehr eingeschränkt angeboten werden konnte. Ihr umfangreicher Bericht spiegelte das Bemühen wider, so nah wie möglich an die Normalität heranzukommen, was erst seit Anfang April 2022 wieder möglich ist.

Vorsitzender Wolfgram wird wiedergewählt

Die Spitze zahlreicher Ehrungen stellten die für vieljährige Mitgliedschaft dar. Jürgen Wolfgram, sehr viele Jahre ehrenamtlich engagiert, ist bereits seit 75 Jahre Mitglied des MTV. Auf 50 Jahre blicken Roswitha Ehlers und Matthias Giffhorn zurück. Rommy Tierock, die nach 20 Jahren Tätigkeit in der Geschäftsstelle diese Mitte des Jahres beendete, erhielt ebenso als Dank ein Präsent wie Sina und Thomas Reske für 30-jähriges Engagement im Handball.

Bei den folgenden Wahlen wurden Jens Wolfgram als Vorsitzender, Sven Strube als stellvertretender Vorsitzender Verwaltung und Holger Eggers als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

