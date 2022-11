Grubenlampe Rolf Czauderna Christoph Schenk

Salzgitter-Bad. Die Preisträger der „Grubenlampe 2022“ sind bei einer Feierstunde am Montag geehrt worden. Es sind dies Rolf Czauderna und Christoph Schenk.

„Grubenlampe“ Mediziner und Erinnerer in Salzgitter ausgezeichnet

Der Hobby-Historiker Rolf Czauderna und der schriftstellernde Notarzt Dr. Christoph Schenk sind die diesjährigen Preisträger der seit 1993 für innovative Ideen vergebenen städtischen „Grubenlampe“. Sie wurden am Montag während einer Feierstunde vor knapp 100 Gästen in der Kniestedter Kirche geehrt.

Eine „Lampe“ für Czauderna

Die Auszeichnung habe ihn überrascht, aber auch sehr gefreut, reagierte Preisträger Czauderna. Der Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft habe Kalender und Bücher über Gebäude, Straßen und ihre Geschichten in Salzgitter-Bad gestaltet, die auf eine enorme Resonanz im Publikum und Leserschaft träfen, lobte Laudator und Juror Jim Heise. Damit lasse er das Leben der Vergangenheit wieder lebendig werden. Ein Leben, das „ruhiger, weniger hektisch, aber auch einfacher und weniger luxuriös war“, sagte Heise.

Czauderna habe durch die Erlöse seiner Aktivitäten zur finanziellen Unterstützung des Gradierpavillons beitragen. Mit Freude und Leidenschaft engagiere er sich überdies im Vorstand des Bürgervereins Bad Salzgitter und veröffentliche historische Beiträge in der Salzgitter-Zeitung. Die „Grubenlampe“ sei Dank hierfür und gleichzeitig mit dem Wunsch verbunden, er möge diesen, seinen eigenen Weg auch in Zukunft weiter beschreiten.

Eine „Lampe“ für Schenk

Eine weitere „Grubenlampe“ erhielt der leitende Notarzt Schenk. Mit seiner Affinität zur Punk- und Hardrock-Szene entspreche er ganz und gar nicht gängigen Klischees, sagte Laudator Ralli Lewitzki und berichtete, wie er ihn in der städtischen Musikschule kennengelernt habe, wo Schenk Punk-Schlagzeug erlernen wollte. Später hielt der Notarzt Geschichten aus seinem beruflichen Leben zunächst für einen seiner Söhne schriftlich fest, um ihn zum Lesen anzuregen. Während das jedoch erfolglos blieb, interessierte Schenk andere deutlich mehr für seine Erinnerungen. Schenks drei bislang erschienenen Büchern fanden zahlreiche Leser.

„Die wenigsten Geschichten sind munter und politisch korrekt formuliert“, sagte Lewitzki. Doch spätestens in ernster Lage könne sich diese „Schnell-Qualifikation in Sachen Leben“ auszahlen, lobte er. Schenk selbst war spürbar stolz über die Auszeichnung. „Ich habe noch nie solchen Preis bekommen – und dann noch einen der wichtigsten in Salzgitter“, freute er sich. Das habe ihm Gänsehaut beschert.

Moderator Alfred Kaufmann hatte eingangs an den jüngst verstorbenen Mitbegründer der Grubenlampe, Hermann Struck, erinnert.

