WhK-Tombola in Salzgitter-Bad: guter Zweck, tolle Gewinne

Die Luft ist kalt, aber der morgendliche Regen hat sich verzogen. Der Wind lässt die sechs Grad viel kälter wirken. Das Wetter tut der Stimmung auf dem Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad am Montagnachmittag keinen Abbruch. Gelächter und leise Weihnachtsmusik schallen über den Marktplatz, auf dem sich mehr als 100 Menschen versammelt haben.

Hier werden die Gewinne der Tombola des Vereins „Wir helfen Kindern“ (WhK) an die Teilnehmer ausgeteilt. Die Lose wurden zuvor zum Preis von fünf Euro an verschiedenen Orten in Salzgitter verkauft. Den Erlös spendet der Verein vollständig an Kinder-Projekte in Salzgitter.

Normalerweise startet der Verein ein Tippspiel während einer Fußball-EM und -WM. Die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar habe der Verein aber nicht unterstützen wollen, berichtet Volker Machura, der Vorsitzende des Vereins. Darum hatte er dieses Jahr die Idee, eine Tombola zur Weihnachtszeit zu veranstalten.

Verschiedenste Gewinne auf Salzgitteraner Tombola

„Unser Ziel war es, 2000 Lose zu verkaufen. Ich glaube, das schaffen wir auch“, sagte Machura. Tatsächlich konnte der Verein bis zum frühen Montagabend 2056 Lose verkaufen. Insgesamt kann WhK so 11.500 Euro spenden. Aber auch für die Losbesitzer gibt es viel zu gewinnen: Knapp 500 Preise mit einem Gesamtwert von etwa 13.000 Euro hat der Verein gesammelt. Darunter sind Armbänder, Restaurant- und Kinogutscheine, aber auch Tickets für Silbermond und sogar ein iPhone 13.

„Die eigentlichen Gewinner sind ja die Kinder“, findet Sylvia Fiedler, die Gewinnerin eines kleineren Preises. Schon am ersten Tag des Losverkaufs habe sie zugeschlagen und war pünktlich um 16 Uhr zum Beginn der Preisverteilung auf dem Weihnachtstreff. Die Entscheidung, wegen der WM in Katar kein Tippspiel anzubieten, findet sie völlig richtig.

Michael Organiszak, Leiter der Polizeidienststelle Salzgitter-Bad, der auch bei der Tombola mitgemacht hat, sieht das ähnlich: „Für ein Tippspiel bei der diesjährigen WM hätte der Verein alleine werben müssen.“ Die Spendenaktion von WhK „könne man ruhig unterstützen“, so Organiszak. „Wir tun so etwas für die Kinder in Salzgitter“, sagt auch Sylvia Fiedler.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Einnahmen des Losverkaufs an fünf Salzgitteraner Institutionen gespendet

3500 Euro spendet der WhK-Verein an die Jugendorganisation des DLRG Salzgitter. WhK-Schatzmeister Jürgen Kinzel (links) übergibt den Scheck an Carsten Zenke. Foto: Rudolf Karliczek

Dieses Jahr hat sich der Verein entschieden, die Einnahmen der Tombola an fünf verschiedene Salzgitteraner Institutionen zu spenden. „Bei jedem Projekt stehen die Kinder im Fokus“, sagt der WhK-Vorsitzende.

2000 Euro sollen an das Frauenhaus in Salzgitter gehen, damit das seinen Spielplatz erneuern kann. Auch der Verein „Jumpers“ in Fredenberg, der Stadtteiltreff NOW und das Gymnasium Salzgitter-Bad erhalten je 2000 Euro. 3500 Euro spendet der Verein an die Jugendorganisation der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Salzgitter-Bad. Das Geld soll in Ausflüge und ein neues Fahrzeug fließen.

Dass die Lose auf dem Weihnachtsmarkttreff in Salzgitter-Bad gezogen wurden, war kein Zufall: „Es kommen garantiert 100 Besucher, die sonst nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen würden“, hatte Machura am Freitag gesagt. Seine Vorhersage hat sich bestätigt, denn der Marktplatz ist gut besucht. Insgesamt ist er zufrieden mit dem Abschluss der Tombola. Im nächsten Jahr wieder eine Tombola zu veranstalten, kann sich der Vereinsvorsitzende vorstellen. Abschließend sagt Machura: „Ich bin stolz auf unsere Salzgitteraner Unterstützer.“

Die Zahlen der Gewinnerlose veröffentlicht der Verein auf seiner Website und auf Facebook.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de