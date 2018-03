Wie kann ein so kleines niedliches Tierchen nur für so viel Ärger sorgen? Als Kind begeistert er als Grabowski in der Sendung mit der Maus. Als Erwachsener verflucht man ihn, sobald der eigene Garten seinen Weg kreuzt. Der Maulwurf! Er ist Thema in dieser Ausgabe, da er den Bolzplatz in Haverlah in...