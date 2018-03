Nomen est omen, also der Name ist ein Zeichen, lautet eine lateinische Redensart. Tatsächlich? Ich hoffe ehrlich gesagt, nicht! Denn was soll es bedeuten, dass mir die Spracherkennung meines Handys regelmäßig vorschlägt, nicht Jürgen, sondern „Jo“, „York“, Jürg“ oder „Jörg“ zu heißen? Spannend ist...