Schwer dechiffrierbar

Es gibt sie noch im Online-Zeitalter: persönliche Grüße per Post. In einer Zeit, in der unsere Kinder Briefmarken für Abziehbilder aus dem Kaiserreich halten (Trugen die Menschen da noch Felle?), sandte mir meine Cousine im ordnungsgemäß frankierten Umschlag Bilder meines verstorbenen Onkels mit...