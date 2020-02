Ruhezeit an der Ostfalia

Vor wenigen Tagen haben wir über die Verabschiedung der Ostfalia-Alumni berichtet. 450 Studenten beendeten im vergangenen Jahr ihre Ausbildung in Calbecht. Für manche Bachelor-Absolventen gilt das vorerst, da sie auch ihren Master in Salzgitter absolvieren wollen. Und aus dem Grund richtet sich für sie und all die anderen Immatrikulierten der Blick langsam wieder nach vorn. Noch sind zwar Semesterferien, doch in vier Wochen geht es zum Sommersemester weiter. Neue Projekte und Prüfungen stehen an, auch politisch sind Grundlagen gelegt: zum neuen Studierendenparlament etwa gehören drei Vertreter aus Salzgitter. Auf viele gute Entscheidungen für den Campus.

