Sandiges Salzgitter

Stürme sind für Nordseeinseln die Pest. Drohende Fluten sind das eine, drohender Sandverlust das andere. Ohne Sand kein Strand, ohne Strand keine Strandkörbe sowie am Ende keine Touristen – so einfach ist die Rechnung. Allein „Sabine“ hat Wangerooge 80.000 Kubikmeter Sand genommen, rund 80 Prozent der dortigen Fläche. Ein Fan der Insel will deshalb im Internet 20.000 Euro für eine Sandauffüllung sammeln. Stellen wir uns vor, Windhosen würden den Strand an unserem See abtragen und womöglich an Phantom-Städten wie Bielefeld wieder ablegen. Die Folgen wären fatal: Der Beach Bar fehlte der Beach, Sandburgen und Beachvolleyball passé. Gäbe es wie im Fall Wangerooge Gesteinsgönner, die zum Sammelmotto aufriefen: Macht Salzgitter wieder sandiger..?