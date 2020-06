Wir Schweigers und Salzgitter – das wächst seit Jahrzehnten. Als Wolfsburger hatte ich in meinen Kinderjahren rein gar nichts mit der Stadt zu tun. Die erste Berührung gab es dann in den 70ern, als mein Großvater in die damals überregional renommierte Urologie nach Lebenstedt kam. In den 80ern war ich in meinen Studienjahren Taxi-Kutscher in Nachtschicht und fuhr so manches Mal am frühen Morgen weibliches Personal aus Uschis Nightbar in Wolfsburgs Nordosten nach Salzgitter-Bad. In den 90ern war ich dann Redakteur in Salzgitter und lernte die Stadt richtig kennen. Sie gefiel mir so gut, dass ich seit 20 Jahren im Süden lebe und immer noch Urlaubsgefühle bekomme, wenn ich durch den wunderschönen Vorharz streife.

Nun saßen wir im Familienkreis zusammen und unterhielten uns über dies und das. Wie aus dem Nichts sagte mein jüngster Sohn (6): „Menschen haben doch Stahl im Blut, ne?“ Gemeint war natürlich Eisen. Man könnte nun einen Fehler tadeln, ich werte die Aussage als Wink des Schicksals: Mehr Salzgitter geht nicht!