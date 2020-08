Der Harzer ist raus...

Auch ein Hund, der gut hört, versteht nicht alles. Das liegt oft an grundhaft anderen Ansichten zwischen Mensch und Tier, etwa zur Eigentümerschaft bei Nahrungsmitteln. Beispiel: Nimmt sich der Mensch eine mit Laugenbällchen gefüllte Tüte, versteht Hund auf Basis des Knisterns, „toll, wir naschen gemeinsam“. Gebe ich dieser Einschätzung der Hundedame nach, endet die Freude in der Sekunde, in der der Laugengeruch die empfindliche Nase erreicht. Sie versteht: „Lauge, bäh, soll sich mein Mensch allein vergiften...“ Rute runter. Rückzug. Auch beim kraftvollen Biss in ein Radieschen tritt dieser Effekt auf. Einigkeit bei Mensch und Tier hingegen beim Käse. Harzer ist allerdings raus...

Diskutieren Sie auf Facebook unterWolfenbütteler Zeitungoder mailen Sie anhans-dietrich.sandhagen@bzv.de