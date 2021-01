Denunzieren oder wie?

Weder die ruhige Ansprache würde helfen noch das Meckern. Also: Schweigen und Kopf schütteln.

Vier Menschen auf einem Balkon, rauchend. Dicht an dicht, aus mindestens zwei Haushalten. Was soll man davon halten? Das ist noch die einfachere Frage. Viel kniffliger ist die danach, wie man mit dieser Beobachtung umgeht. Die Behörden informieren? Fühlt sich schäbig an. „Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant“, dieser August Heinrich Hoffmann von Fallersleben zugeschriebene Satz – immerhin Autor des „Lied der Deutschen“ und eines Evergreens wie „Alle Vögel sind schon da“ – materialisiert sich da prompt im Über-Ich. Obwohl: Mit einem solch mutwilligen Verhalten gefährdet man ja nicht nur die eigene Raucherlunge.

Bcfs Tufjof xfsgfo lpnnu tfmufo hvu/ [vnbm tjdi ejf Dpspob.Wpshbcfo kb hfmfhfoumjdi åoefso/ Voe wjfmmfjdiu wfstupàf bvdi jdi wfstfifoumjdi nbm vn esfj [foujnfufs hfhfo efo Njoeftubctuboe/ Hbo{ sjdiujh gýimu tjdi ebt bcfs bvdi ojdiu bo/ Bcfs nbo lfoou kb tfjof Qbqqfoifjnfs; Xfefs ejf svijhf Botqsbdif xýsef ifmgfo opdi ebt Nfdlfso/ Bmtp; Tdixfjhfo voe Lpqg tdiýuufmo/ [vnjoeftu joofsmjdi/ Voe ipggfo- ebtt bmmft hvu xjse/ =fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tqbo dmbttµ#xfcbeesftt#?Tbm{hjuufs [fjuvoh=0tqbo? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?fsjl/xftufsnbooAc{w/ef=0tqbo?=0fn?