Der Terror der Klingeltöne

Achten Sie mal drauf: Überall brummt, summt oder piept es. Die steten Hinweise auf eingehende Kurznachrichten und Kommentaren der Kollegen, News von Nachrichtensendern oder Agenturen, aber auch von Grußbotschaften der Freunde nehmen um so stärker zu, je mehr wir auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Ich könnte das Handy auch einfach ausschalten, aber vielleicht entgeht mir was. Manchmal schrecke ich schon beim „Tatort“ am Sonntag hoch, weil das Handy des Kommissars denselben Klingelton hat wie meins. Ich ernte sofort missbilligende Blicke meiner Frau, weil sie solches Verhalten als Stresssymptom interpretiert. Ich bin dann stets erleichtert, wenn ich solche Schrecksekunden auch bei anderen Familienmitgliedern bemerke. So gelangte der Kommissar auf der Spur eines Verdächtigen neulich in eine Scheune, wo er auf eine Katze stieß. Deren Kreischen scheuchte umgehend unsere Stubentiger auf, die daraufhin fluchtartig das Wohnzimmer verließen. Ich musste innerlich schmunzeln.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Tbm{hjuufs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?njdibfm/lpuifAc{w/ef=0tqbo?=0fn?