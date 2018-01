Ortsrat spricht über neue Kita für Lebenstedt

Lebenstedt Um den Neubau einer Kindertagesstätte mit sechs Gruppen am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt geht es in der kommenden Sitzung des Ortsrates der Ortschaft Nord. Das Gremium tagt am Mittwoch, 17. Januar, ab 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 6.