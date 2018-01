Servicestation am Bahnhof ab März im Bau

Das Baustellenschild kündigt es bereits an: Die Servicestation in Lebenstedt wird demnächst endlich in Angriff genommen. Ab März sollen nach Auskunft der Stadt die Bagger rollen. „Die Ausschreibungen sind erfolgt, die Aufträge sind zum größten Teil vergeben. Zurzeit wird an den Ausführungsplanungen gearbeitet“, gab Maren Landwehr von der Pressestelle der Stadt Auskunft. Die Servicestation werde am...