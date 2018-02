Zwischenfall auf Kurden-Demo

. Wieder erreichen Ereignisse in der Türkei und ihrer Nachbarländer Deutschland: Kurden und ihre Unterstützer zogen durch Lebenstedter Straßen, um gegen die von ihnen als völkerrechtswidrige angesehene türkische Militäroffensive in der kurdisch-syrischen Region Afrin zu protestieren. Trotz niedriger Temperaturen und Regen kamen nach Polizeiangaben mehr als 600 Menschen zu einer Kundgebung am Monument und dem anschließenden Marsch durch...