16 000 Euro Schaden nach Autokollision

Lebenstedt Ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt entstanden. Ein 50-Jähriger aus Wolfenbüttel wollte laut Polizei von der Peiner Straße kommend nach links in die Ludwig-Erhard-Straße abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto eines 25- Jährigen...