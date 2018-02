Nachwuchs ist im Nordosten gut versorgt

Eltern stehen in der Ortschaft Nordost ausreichend Betreuungsplätze für ihren Nachwuchs zur Verfügung. Das macht ein Blick in die Kindergartenbedarfsplanung deutlich. Nicole Palm vom städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Familie hat sie dem Ortsrat Nordost bei seiner Sitzung im Üfinger Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt.

Danach verfügt der Nordosten in sieben Einrichtungen über 72 Krippenplätze, 100 Kita-Plätze im Vormittagsbereich, 137 Dreivierteltags- und 191 Ganztagsplätze. Dazu kommen 44 Hortplätze. Mit diesen Werten sei gegenwärtig, so Palm, eine Bedarfsdeckung gegeben. Die Ortschaft Nordost stehe damit wesentlich besser da als andere. So sei beispielsweise die Lage in der benachbarten Ortschaft Ost weitaus angespannter. Dort liege die Versorgungsquote bei Kindergartenkindern, also Drei- bis Sechseinhalbjährigen, gerade einmal bei 65,6 Prozent. Im Nordosten seien es komfortable 105,4 Prozent.

Im Fachbereich werde die Entwicklung an allen Standorten sehr genau beobachtet, sagte Palm. Gesamtstädtisch seien die Zahlen dramatisch. Es fehlten insgesamt 172 Krippen- und 412 Kitaplätze und zwar schwerpunktmäßig in Lebenstedt, Salzgitter-Bad sowie den Ortschaften Südost und Ost.

Um diesen Angebotsengpass zu entzerren, plant die Stadt mehrere Neu- und Erweiterungsbauten. Der Fokus liegt laut Vorlage besonders auf Lebenstedt und auf dem Süden der Stadt.