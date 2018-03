Schlägerei - Opfer bleiben verschwunden

In Lebenstedt gab es eine Schlägerei - doch die Opfer sind bisher nicht auffindbar. Symbolfoto

Am City-Tor scheint es am Freitagabend zu einer rüden Schlägerei gekommen zu sein. Erst soll ein Unbekannter im Bowling-Center eine junge Frau angepöbelt haben. Anschließend schlug er auf dem Bürgersteig einem Mann eine Flasche auf den Kopf. Das meldet die Polizei. Doch wer Opfer und wer der Täter ist, weiß die Polizei noch nicht. Denn die Beamten trafen keinen der Beteiligten mehr an, als sie nach einem Notruf vor Ort eintrafen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen und Opfer, sich unter der Telefonnummer 05341/18971-215 zu melden.