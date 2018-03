Die Geschichte Salzgitters bewahren

Anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden bundesweiten Tages der Archive öffnete der Arbeitskreis Stadtgeschichte am vergangenen Samstag seine Türen. Im städtischen Medienzentrum in Lebenstedt gaben die Mitarbeiter Interessierten einen Einblick in die Archivarbeit. Schwerpunkt der Arbeit von Maike Weth und ihrer Kollegin Teri Arias sind Forschungen zu den drei Konzentrationslagern Watenstedt/Leinde, Drütte und Salzgitter-Bad. Im...