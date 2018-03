Andreas Blechner verabschiedet sich

Die Betriebsratswahlen am Standort Salzgitter finden vom 13. bis 15. März statt. Traditionell wird unmittelbar davor eine Betriebsversammlung in allen drei Schichten durchgeführt, teilt der Betriebsrat mit. Schwerpunkt der Betriebsversammlung am Montag waren die Bilanz der vergangenen vier Jahre...