Pastor Wagner wird eingeführt

Lesse Der Pfarrverband Lesse mit den Gemeinden Lesse, Berel und Reppner lädt zum Einführungsgottesdienst von Pastor Florian Wagner am Samstag, 17. März, um 15 Uhr, in die St.-Peter-und- Paul-Kirche in Lesse ein. Wagner ist bereits seit August 2016 als Pfarrer auf Probe in den Gemeinden tätig. Er ist...