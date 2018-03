Vermisster (79) ist wohlbehalten zurück

Thiede Feuerwehr und Polizei haben am Sonntagvormittag eine Suchaktion nach einem 79-jährigen Mann in Salzgitter-Thiede gestartet. Nach Mitteilung der Ehefrau war ihr erkrankter Ehemann verschwunden, teilt die Polizei mit. Mit Polizeihubschrauber, Feuerwehrkräften und Rettungshundestaffeln leitete die Polizei eine entsprechende Suchaktion ein, die bis in die frühen Nachmittagsstunden allerdings erfolglos blieb. Erst gegen Abend fand ein Feuerwehrmann, der privat unterwegs war, den wohlbehaltenen Vermissten.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder