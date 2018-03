Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

Lebenstedt Die Polizei sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern. Bereits am 13. November 2017 hat die Polizei in Lebenstedt zwei Räder sichergestellt.

Die Polizei sucht die Eigentümer von zwei Fahrrädern. Bereits am 13. November 2017 hat die Polizei in Lebenstedt zwei Räder sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Räder zuvor gestohlen worden waren. Bislang konnten allerdings noch keine Geschädigten ermittelt werden. Die Polizei in Lebenstedt bittet in diesem Zusammenhang die Eigentümer oder Personen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft der Räder machen können, sich bei der Polizei unter Tel: (05341) 18 97-215 zu melden.