Lebenstedt Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen weißen Daimler Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen SZ-IX 194 gestohlen. Das teilt die Polizei in einem Bericht mit. Das Fahrzeug parkte auf dem Schäferkamp in Lebenstedt. Der Geschädigte stellte den Verlust des Fahrzeuges am Montagmorgen fest und zeigte dies bei der Polizei an. Der Schaden beläuft sich auf circa 35 000 Euro.

