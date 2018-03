Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Lebenstedt Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am vergangenen Freitag, in der Zeit zwischen 17.30 und 17.45 Uhr, auf dem Großraumparkplatz des Nordharz Gartencenters in der Konrad-Adenauer- Straße ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte die Heckklappe eines VW Tiguan, der in einer der...