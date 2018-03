Gute Resonanz beim Stadtfest in Lebenstedt

Sich beim Einkaufsbummel mit der neuen Modekollektion in den Frühling träumen oder die Straße zum Restaurant machen, von deftig bis exotisch den Gaumen verwöhnen – bei der Laufsteg-Aktion mit Streetfood-Festival war beides am Wochenende im Lebenstedter Zentrum möglich. Über eine volle Innenstadt, vor allem am schon frühlingshaften verkaufsoffenen Sonntag, freuten sich Veranstalter und Geschäftsleute. ...