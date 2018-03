Wochenmarkt in Lebenstedt fällt aus

Lebenstedt Am Mittwoch, 4. April, fällt auf Wunsch der Marktbeschicker der üblicherweise mittwochs stattfindende Wochenmarkt Am Schölkegraben in Lebenstedt aus. Das teilt die Stadt Salzgitter mit. Der Wochenmarkt in Salzgitter-Bad, auf dem Marktplatz, findet an diesem Tag wie gewohnt statt.