Unbekannte brechen Transporter auf

Thiede Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, die Seitenscheibe eines im Brotweg abgestellten Transports eingeschlagen und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Laut Polizeiangaben entwendeten sie diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe beträgt circa...