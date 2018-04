Experte referiert über „Wohnen im Alter“

Anlässlich des Themenschwerpunktes „Demografischer Wandel“ bietet das Fredenberg-Forum in Zusammenarbeit mit der TAG Wohnen & Service einen Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“ an. Günter Ott von der Wohnen-Zukunft Consulting, einem Beratungsunternehmen der Wohnungswirtschaft, referiert am...