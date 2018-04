Autofahrer kommt von A 39 ab

Ein junger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen aus bisher unerklärlichen Gründen rechts von der Autobahn 39 abgekommen und neben der Fahrbahn in einer Böschung gelandet. Der 19-Jährige war laut Polizei gegen 5.45 Uhr in Richtung Braunschweig unterwegs gewesen. Zwischen Lebenstedt und Thiede...