Boßeln in der Feldmark

Thiede Die Kolpingsfamilie lädt alle interessierten Bürger ein zum Boßeln am Samstag, 21. April, ab 11 Uhr in der Feldmark in Steterburg. Familien mit Kindern sind willkommen. Am Ende des Tages ist ein Abschlussgrillen an der St.- Bernward-Kirche geplant. Das Startgeld inklusive Verpflegung unterwegs...