Zwei Männer schlagen vor Kiosk mit Bierflaschen aufeinander ein

Am Samstagabend ist die Polizei Salzgitter zu einer Schlägerei in der Nähe eines Kiosk in Lder Neißestraße in Lebenstedt gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei blutüberströmte Personen, die zunächst noch voneinander getrennt werden mussten. Im Rahmen der Befragung der Personen konnte ermittelt werden, dass beide nach vorangegangenen Streitigkeiten erneut aufeinandertrafen. Im weiteren Verlauf kam es dann zu körperlichen Übergriffen, wobei eine Person auf die andere mittels einer Bierflasche einschlug. Hierbei ging die Flasche zu Bruch. In Folge der Auseinandersetzung trugen beide Personen Schnittverletzungen an Hals und Händen davon. Die beiden Männer wurden ins Klinikum gebracht. Einem der beschuldigten Person wurde eine Blutprobe entnommen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder