22-Jähriger fährt Auto unter Drogeneinfluss

Salder Die Polizei hat am Dienstagabend einen 22-Jährigen erwischt, der unter Drogen Auto gefahren ist. Die Beamten stoppten den Mann laut Mitteilung in der Straße Vor dem Dorfe in Salder. Bei dem BMW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.